Suriye için diplomasi trafiği: Kalın Jeffrey ile; Akar Esper'le görüştü
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Suriye için diplomasi trafiği: Kalın Jeffrey ile; Akar Esper'le görüştü

Suriye'de gerilim son günlerde daha da tırmanırken Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi trafiği de hızlandı

12.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:15
Suriye için diplomasi trafiği: Kalın Jeffrey ile; Akar Esper'le görüştü

'de gerilim son günlerde daha da tırmanırken ile arasındaki diplomasi trafiği de hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.


Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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