Suriye için diplomasi trafiği: Kalın Jeffrey ile; Akar Esper'le görüştü

12.02.2020 19:15 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:15

Suriye'de gerilim son günlerde daha da tırmanırken Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi trafiği de hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.



Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Euronews.com'da Görüntüle