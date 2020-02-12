Suriye için diplomasi trafiği: Kalın Jeffrey ile; Akar Esper'le görüştü
Suriye'de gerilim son günlerde daha da tırmanırken Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi trafiği de hızlandı
Suriye'de gerilim son günlerde daha da tırmanırken Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki diplomasi trafiği de hızlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Euronews.com'da Görüntüle