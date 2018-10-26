Suriye Hududunun Gerisinde "Özel Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Gaziantep'te, Suriye hududunun geri bölgesinde yer alan bazı alanlar 15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Uygulamanın, bugün itibarıyla başladığı vurgulanan açıklamada, belirtilen sürede "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolünün, gerektiğinde yasaklanmasının ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirileceği kaydedildi.