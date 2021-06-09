- Suriye hava savunma sistemlerinin, Lübnan hava sahası üzerinden İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen füze saldırısını başkent Şam semalarında tespit etmesinin artından devreye girdiği bildirildi.
- Suriye hava savunma sistemlerinin, Lübnan hava sahası üzerinden İsrailsavaş uçakları tarafından düzenlenen füze saldırısını başkent Şam semalarında tespit etmesinin artından devreye girdiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suriye hava savunma sistemlerinin, Lübnan hava sahası üzerinden İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen füze saldırısını başkent Şam semalarında... - Haberler
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