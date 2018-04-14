Suriye'nin Hava Savunma Sistemlerini Aktif Ettiği Anlar Görüntülere Yansıdı

ABD, İngiltere ve Fransa, Suriye'nin Duma'daki kimyasal saldırısı sonrası Esad rejimine yönelik hava harekatı düzenledi. Esad rejiminin operasyona karşı hava savunmasını aktif ettiği görüntülere yansıdı.

SURİYE'NİN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ AKTİF ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER

ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'ye yönelik hava harekatı düzenlendi. Esad rejimi operasyona karşı hava savunmasını aktif etti. Saldırı anında Suriye'nin savunma sistemiyle karşılık verdiği görüntüler ortaya çıktı.

DEVLET TELEVİZYONU: 13 FÜZEYİ VURDUK

Suriye Devlet Televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, Şam'ın banliyösündeki El Kişvah'ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü.

ŞAM'DA 9, HUMUS, HAMA VE DERA'DA 16 NOKTA VURULDU

Bombardımanda Şam'da 9 olmak üzere Humus, Hama ve Dera'da toplam 16 noktanın vurulduğu, hedef alınan noktalardan ikisinin terör örgütü Hizbullah'a ait olduğu belirtildi. ABD'nin Tomahawk atışlarını Kızıldeniz'de konuşlu gemilerinden gerçekleştirdiği kaydedildi. Bombardımanda ise B1 bombardıman uçaklarının kullanıldığı ifade edildi.