Suriye Hava Savunma Sistemleri 'Lazkiye'ye Füze Saldırısını Püskürttü'
Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'ye denizden yapılan füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldüğünü, bazı füzelerin havada imha edilerek engellendiğini duyurdu.
Suriye resmi medyası, sahil kenti Lazkiye'ye yönelik füze saldırılarının Suriye hava kuvvetleri tarafından püskürtüldüğünü duyurdu.
SANA haber ajansı, 'füze saldırısında Lazkiye'deki sanayii bölgelerinin hedef alındığını' söyledi. Ajans, saldırının kaynağının ise henüz bilinmediğini aktardı.
Füzelerin, Suriye hava savunma sistemleriyle engellendiği bildirildi.
SANA'ya konuşan bir askeri yetkili, "Hava savunma kuvvetleri, Lazkiye'ye doğru denizden gelen düşman füzelerine karşı koydu, bazılarını imha etti" dedi.
İngiltere merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye'den büyük patlama sesleri geldiğini belirtti.