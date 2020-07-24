Suriye hava sahasında İran'a ait yolcu uçağına taciz İran'a ait yolcu uçağı Suriye hava sahasında kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından taciz edildi.

İran'a ait yolcu uçağı Suriye hava sahasında kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından taciz edildi.

İran'ın Mahan Air Havayolları'na ait Tahran-Beyrut seferini yapan yolcu uçağı Suriye hava sahasında kimliği belirsiz savaş uçakları tarafından taciz edildi. Taciz girişiminin ardından yolcu uçağı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a acil iniş yaptı. Uçak, acil inişin ardından tekrardan başkent Tahran'a doğru yola çıktı. Uçakta yaralananlar olduğu belirtildi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada olayın en kısa zamanda açıklığa kavuşturulması ile ayrıntıları paylaşacaklarını belirterek, "BM Daimi temsilcimiz Mecit Takht Ravançi, BM Genel Sekreterine Tahran'a dönüş sırasında uçağın bir başka hadise ile karşılaşması durumunda ABD'yi bundan sorumlu tutacağımızı iletti" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA