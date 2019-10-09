Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Mısır, Türkiye’nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı şiddetle kınarken Arap Ligi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

09.10.2019 20:21
Suriye harekatı hakkında Türkiye'yi kınayan Mısır, Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarında başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nı şiddetle kınarken Arap Ligi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.


Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mısır, Türkiye'nin Suriye topraklarına düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı." denildi. Bakanlık "kardeş Arap devletinin egemenliğine yönelik operasyonun küstah ve kabul edilemez bir saldırı" olduğunu bildirdi. Bakanlık, Mısır'ın Arap Ligi üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdığını da açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et