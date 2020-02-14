Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu?
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BBC

Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu?

1516'da Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na katılan Suriye topraklarının günümüze kadar uzanan tarihini ve Türkiye ile ilişkilerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ anlattı.

14.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:45
Suriye hangi koşullarda kuruldu, Türkiye'yle ilişkileri nasıl oldu?

ve Fransa mandası dönemleri, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'yla sınırın çizilmesi, İskenderun meselesi, 1980'lere ve 90'lara damgasını vuran su ve PKK krizleri, 2000'lerdeki sıcak ilişkiler ve Arap Baharı sonrası kopuş...

1516'da döneminde Osmanlı İmparatorluğu'na katılan topraklarının günümüze kadar uzanan tarihini ve ile ilişkilerini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Yrd. Doç. Dr. Seda Altuğ anlattı.

Video: Esra Yalçınalp

Grafikler: Mesut Ersöz

BBC
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