Suriye Haber Ajansı: Türk ordusuna ait mühimmat dolu konvoy Suriye'nin kuzeybatısına girdi

19.08.2019 12:29

Suriye Haber Ajansı (SANA), Türk ordusuna ait mühimmat dolu bir konvoyun, İdlip eyaletine bağlı Han Şeyhun beldesinde "hükümet güçlerine karşı savaşan muhaliflere yardım için" Suriye'nin kuzeybatısına girdiğini duyurdu.

SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın bir yetkilisinin, "Bu saldırganlık, Suriye ordusunun İdlip ve başka yerlerde teröristlerin kalıntılarını yok etme yolundaki kararlılığını etkilemeyecek." şeklindeki açıklamasına yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle