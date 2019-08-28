"Suriye güçleri, İdlib'deki Türk gözlem noktası yakınlarına saldırdı"

28.08.2019 16:00

Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk ordu yetkilisi Suriye güçlerinin İdlib'deki Türk gözlem noktası yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Bölgedeki aktivistler ise çatışmaların Sher Maghar köyündeki Türk gözlem noktası civarında gerçekleştiğini belirtti.



Söz konusu üst düzey yetkili "Türkiye'nin gözlem noktasına 500 metre uzaklıkta, Suriye güçleri ve muhalifler arasında ağır çatışmalar yaşandı. Çatışmalar çok yakınımızda gerçekleşti ve oldukça şiddetliydi. Suriye güçleri muhalif noktaları bombaladı." dedi. Euronews.com'da Görüntüle