Suriye görevini tamamlayan komandolar Osmaniye'de törenle karşılandı - Haberler
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Suriye görevini tamamlayan komandolar Osmaniye'de törenle karşılandı

Suriye görevini tamamlayan komandolar Osmaniye'de törenle karşılandı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye'den yaklaşık 6 ay önce Suriye'nin terörden arındırılan bölgelerine görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı timleri, kentte törenle karşılandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'den yaklaşık 6 ay önce Suriye'nin terörden arındırılan bölgelerine görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Hareket Tabur Komutanlığı timleri, kentte törenle karşılandı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen karşılama törenine Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, askeri ve mülki erkan ile askerlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Vali Yılmaz, "hoş geldiniz" diyerek karşıladığı komandolara, "Sağ salim yuvanıza dönmeniz bizi çok mutlu etti. Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi.

Timler tarafından "Komando Andı"nın okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti.

Tören sonunda komandolar aileleriyle buluştu.

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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