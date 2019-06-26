Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriye konusunun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesi olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı, Gaziantep'te başladı.

Vali Davut Gül, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, tüm dünyayı yakından ilgilendiren Suriye meselesinin ekonomik, siyasi, sosyal ve güvenlik boyutu bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'de yaşayan 3 milyona yakın Suriye vatandaşı olduğunu belirten Gül, "Bunların sorunları bizleri doğrudan ilgilendiriyor. Suriye konusu sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesidir." ifadelerini kullandı.

Gül, iki gün sürecek toplantının temel amacının, Suriye'deki güvenli bölgelerin normalleştirilmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşlerinin önünün açılması, ticaretin, dolaşımın, sağlık hizmetlerinin daha sağlıklı verilmesi olduğunu dile getirerek, yoğun programlarına rağmen programa iştirak eden bakan yardımcıları ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal yaşama kadar birçok konu başlığının sunumlar eşliğinde ele alındığı toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kilis Valisi Recep Soytürk, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu ile ilgili kuruluşların yöneticileri katıldı.

Toplantı, yarın farklı bakanlıklardan katılamla devam edecek.

Kaynak: AA