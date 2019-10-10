Suriye Geçici Hükümetinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

10.10.2019 13:44

TEL Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici hükümet, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Suriye Geçici Hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, TSK ile SMO'nun Suriye'de Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı destekledikleri belirtildi.

Açıklamada, "Barıs¸ Pınarı Harekatı hakkında bu¨tu¨n etnik ve dini unsurlarıyla bu¨yu¨k Suriye halkına bugu¨n bir kez daha tek toplum olarak yo¨neliyoruz. Ellerine Suriye halkının kanı bulas¸anlar ve Suriye halkının bu¨tu¨n kesimlerince desteklenen o¨zgu¨rlu¨k devriminin kars¸ısında durarak rejimle birlikte Suriye halkını tero¨rize edenler de bu rejimle birlikte yok olacaktır." değerlendirmesi yer aldı.

"Suriye Milli Ordusunun aslanları Fırat Nehri'nin dogˆusundaki vatanlarını ayrılıkc¸ı tero¨ristlerden o¨zgu¨rles¸tirmek ic¸in harekete gec¸mis¸tir." ifadeleri kullanılan açıklamada, SMO'nun Suriye'de terör örgütü işgalindeki bo¨lgeleri kurtaracağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye Milli Ordusundaki kardes¸leriniz ve evlatlarınız, sizi PKK/PYD tero¨ru¨nden kurtarmak ic¸in geliyor. Canlarınızı ve mallarınızı koruyacak, kanınızı kendi kanları bilecekler. Mallarınızı kendilerine haram saymaktadırlar. Halkımızı bu c¸eteleri kovmaya davet ederken, c¸etelere aldanan kardes¸lerimizi de bu c¸etelerden ayrılarak Suriye halkının ordusu olan Milli Orduya katılmaya c¸agˆırıyoruz."

Operasyonda bas¸ta Ku¨rtler olmak u¨zere Suriye halkının hic¸bir kesiminin hedef alınmayacağına dikkat çekilen açıklamada, "Ku¨rtler dahil Suriye halkının tamamı bizim kalplerimizdedir." mesajı verildi.

"350 bini as¸kın Suriyeliyi vatanlarından su¨rdü"

Terör örgütü YPG/PKK'nın Beşşar Esed rejimiyle iş birliğine giderek "Suriye devrimini" hedef aldığı belirtilen açıklamada, "PKK ve PYD tero¨r o¨rgu¨tleri ortaya c¸ıkmıs¸ ve ayrılıkc¸ı niyetini ac¸ıgˆa vurarak, devrimi sırtından vurmus¸, bas¸ta Ku¨rtler olmak u¨zere Suriye halkının bu¨tu¨n kesimlerine zulmetmis¸tir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde demografik yapıyı değiştirmeye yöneldiği anımsatılarak, "PKK/PYD militanları, 350 bini as¸kın Suriyeliyi vatanlarından su¨rdü ve kontrolu¨ altında tuttugˆu bo¨lgelerde yas¸ayan halkı korku ve ac¸lıgˆa mahkum etti. Bu o¨rgu¨tler de DEAS¸ tero¨r o¨rgu¨tu¨ ve digˆer radikal o¨rgu¨tler gibi sadece devrime zarar vermis¸tir." değerlendirmesi yer aldı.

Kaynak: AA