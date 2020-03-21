Suriye Geçici Hükümeti'nden Kovid-19 ile mücadelede yardım çağrısı Suriye Geçici Hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdükleri mücadelede uluslararası kurumlar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Suriye Geçici Hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürdükleri mücadelede uluslararası kurumlar tarafından verilen sözlerin yerine getirilmesini istedi.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti'nin yayımladığı yazılı açıklamada, dünyada hızla yayılan Kovid-19 salgınına karşı yürüttükleri mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen destek sözlerinin yerine getirilmesi çağrısı yapıldı.

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin sağlık merkezlerine düzenlediği saldırılardan dolayı bu alanda büyük sıkıntıların yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, yaşam şartlarının oldukça kötü olduğu ve milyonlarca sivilin yaşadığı sığınmacı kamplarının "virüsün yayılması için ideal bir ortam" olduğu belirtildi.

Virüse karşı mücadelede hükümetin elindeki imkanların yetersiz olduğu kaydedilen açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü ile iletişime geçilerek koronavirüs ile mücadele hakkında geniş çaplı bir plana varmamıza rağmen, bunun sadece yaklaşık yüzde 5'i hayata geçti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geçici hükümetin, son dönemde Kovid-19'un ortaya çıkması ve yayılmasına karşı gerekli önleyici tedbirlere başvurduğu hatırlatıldı.

Dünyanın neredeyse tamamına yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın" ilan edilen Kovid-19'a, şimdiye kadar Suriye'de rastlanmadı.

Kaynak: AA