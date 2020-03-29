Suriye Geçici Hükümeti'nden BAE'ye tepki
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Beşşar Esed, Abu Dabi, Suriye, Güncel

Suriye Geçici Hükümeti'nden BAE'ye tepki

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile telefon görüşmesinde destek mesajı vermesine ilişkin, "Esed rejimi, insani dayanışma kılıfı ile yeniden uluslararası muhatap haline...

29.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:30
Suriye Geçici Hükümeti'nden BAE'ye tepki

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ın Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed ile telefon görüşmesinde destek mesajı vermesine ilişkin, "Esed rejimi, insani dayanışma kılıfı ile yeniden uluslararası muhatap haline getirilmek isteniyor." dedi.

Mustafa, dün yapılan söz konusu telefon görüşmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Abdurrahman Mustafa, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında insani dayanışma bahanesiyle verilen destek mesajının Esed rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında en üst düzeyde devam eden iş birliğini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Rusya'nın Suriye halkının ayaklanmasını bastırmak için 2015'te başlattığı askeri hamlesine BAE'nin destek verdiğini ifade eden Mustafa, "Bu destek rolü, politik düzeyde Esed rejimini yeniden uluslararası muhatap haline getirme propagandasının bir parçasıdır." dedi.

Başkan Mustafa, Esed rejimini Suriye halkının trajedisini istismar etmemesi konusunda daha önce de uyardıklarını söyledi.

Suriye halkıyla dayanışma iddiasında bulunanların asıl rolünün onları katleden Esed rejiminden kurtarmak olduğunun altını çizen Mustafa, şöyle devam etti:

"Bütün insanlığın bugün ve gelecekteki görevi, BAE'nin yaptığı gibi savaş suçu işleyenlere destek vermek veya propaganda yapmak değil, savaş suçu işleyenlerden hesap sormaktır. Savaş suçu işleyenler mutlaka cezalandırılmalıdır."

Nahyan, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşşar Esed ile telefonda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini ele aldık. Bu olağanüstü koşullarda BAE'nin kardeş Suriye halkına desteği ve yardımını yineledim. Sıkıntı zamanlarında insan dayanışması her şeyden öncedir. Kardeş Suriye de bu kritik koşullarda yalnız kalmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

BAE, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de Şam'daki büyükelçiliğini kapatmış, 2018'de yeniden açmıştı.

Söz konusu telefon görüşmesi de uzun süre sonra ilk kez olmasıyla dikkati çekti.

Suriye muhalefeti, uzun süredir Abu Dabi yönetimini Esed rejimini gizlice desteklemek ve fon sağlamakla suçluyor.

Kaynak: AA

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