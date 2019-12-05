Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

05.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:32

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Mustafa'ya ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa ise Doğan'a nazik kabulünden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA