Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret
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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.

05.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:32
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa'dan Hatay Valisi Doğan'a ziyaret

Valisi , Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Doğan, Mustafa'ya ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa ise Doğan'a nazik kabulünden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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