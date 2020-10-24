Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kovid-19'a yakalandı
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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kovid-19'a yakalandı

24.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:28
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kovid-19'a yakalandı

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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