Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Kovid-19'a yakalandı
24.10.2020 22:25 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:28
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Suriyeli muhaliflerin kurduğu Geçici Hükümetin Başkanı Mustafa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Mustafa, doktorların tedavi sürecini evde geçirmesini uygun gördüğünü aktardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan