Suriye Eksenindeki Gelişmeler Gündemdeki Canlılığını Koruyor

17.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 09:32

Güne küresel hisse senedi piyasalarındaki görünüme eşlik ederek hafif alıcılı bir seyirle başladı ve günü %0.32 değer kaybıyla 120,151 puandan tamamladı. Yurt içi hisse senedi piyasası virüs haberleri ve jeopolitik risk gündemiyle birlikte yön arayışı içerisinde bulunuyor.

Suriye konusunda ABD ve Rusya ile diplomatik temaslar devam ediyor. Rusya'dan gelen açıklamalar birtakım soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasaları haftaya olumlu bir görünümle başladı. Çin hisse senetleri gösterge endeksi Kovid-19 virüs salgını kaynaklı 720 milyar dolarlık kaybın geri alındığını ortaya koydu. Virüse bağlı kayıplardaki azalmayla birlikte risk iştahında normalleşme beklenebilir. Bugün ABD piyasaları resmi tatil sebebiyle kapalı olacak. Global piyasalarda işlem hacimlerinin düşük kalabilir. TCMB Şubat ayı beklenti anketi açıklandı. Piyasanın 2020 büyüme beklentisi %3.5, enflasyon beklentisi ise %10.06 oldu. 4.Çeyrek Bilançoları Gelmeye Devam Ediyor...Halkbank ve Vakıfbank'ın yılsonu bilanço verileri güçlü geldi. 4.çeyrek bilançosu açıklandı. Halkbank 2019 yılını 1,58 milyar TL piyasa beklentisinin üzerinde 1,72 milyar TL net kar ile tamamladı. Vakıfbank ise 2019 yılında 2,8 milyar TL net kar etti. Beklenti 2,54 milyar TL kar elde edeceği yönündeydi.

USDTRY…TL Varlıklar Negatif Bir Görüntü Sergiliyor…TL haftanın son işlem gününde gelişen piyasa ülkeleri para birimlerinden negatif ayrıştı. Geçtiğimiz haftanın genelinde jeopolitik risklerin gölgesinde negatif bir görünüm sergileyen TL sınırlı bir şekilde değer kaybetmeye devam ediyor. Çarşamba günkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde faiz indirimi beklentilerine paralel olarak Dolar TL kurunda hareketlenmeler görülebilir.

EURTRY…Sınırlı bir şekilde yükselmeye devam etti… Bu hafta Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı TL varlık fiyatlamaları açısından takip edilecek.

EURUSD…Dolar Global Bazda Değer Kazanmayı Sürdürüyor…ABD'den gelen güçlü makroekonomik verilere bağlı olarak dolardaki yükseliş, EURUSD paritesini aşağı yönlü baskı altında tutuyor. Euro bölgesinin zayıf büyümesi ve maruz kaldığı siyasi riskler Euro'nun görünümünü negatif etkiliyor. Parite yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. ABD'nin korona virüs salgınından net ihracatçı ülkelere kıyasla görece olarak daha az etkilenecek olması sebebiyle paritedeki gerilemenin devamı beklenebilir. Euro tarafına baktığımızda Cuma günü açıklanan 4.çeyrek büyüme rakamları herhangi bir sürpriz yapmayarak zayıf büyümenin sürdüğüne işaret etti. Dolar endeksi 99 seviyelerini test etti. ABD'de perakende satışlar 2020 yılına ılımlı bir artışla başladı. Piyasa beklentileri %0.3 artış olacağı yönündeydi. Cuma günü gelen veri piyasa beklentilerini karşıladı. Perakende satış verisi 4.ayda da yükselişini sürdürdü.

XAUUSD…Altın Güvenli Liman Talebinden Destek Buluyor…Piyasalar Kovid-19 virüsü konusunda Çin'in yayınladığı istatistiklere karşı güven duymuyor. Tespit edilen resmi vaka sayısındaki artış ve hayatını kaybeden insanların sayısı artarken, küresel tedarik zincirine yönelik endişeler canlılığını koruyor. Asya'nın önemli finans merkezlerinden Singapur resesyon uyarısında bulundu. Çin'in dünyaya açıldığı kapı olan Hong Kong'da ise vakalar giderek artıyor. Tüm bu gelişmeler piyasalardaki tedirginliği besliyor. Cuma günü küresel piyasaların risk iştahını baskılayan bir diğer gelişme ise ABD'nin Çin'li teknoloji şirketi Huawei'ye fikri mülkiyet hırsızlığı nedeniyle verdiği cezaydı. Faz 1 anlaşmanın birinci ayı daha yeni dolmuşken ABD'nin attığı bu adım Huawei'nin 5G ağlarındaki küresel varlığını engelleme çabası olarak yorumlandı.

GAUTRY…Yükselişini Sürdürdü…Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve Dolar TL kurundaki yükselişten destek buluyor. Altındaki yükseliş ve TL'deki değer kaybının devamı halinde gram altının kazançlarını artırması beklenebilir.

BRENT…Sınırlı Bir Şekilde Yükseldi...Brent petrolün varil fiyatı Cuma günü sınırlı bir yükseliş içerisindeydi. Geçtiğimiz hafta virüs salgını endişesine bağlı olarak gerileyen petrol fiyatları, OPEC'in üretim kısıntılarını devam ettireceğine yönelik beklentilerle birlikte kayıplarını geri alma çabası içerisinde.

S&P500…Haftanın Son İşlem Gününü Yükselişle Tamamladı…ABD hisse senedi piyasaları haftanın son işlem gününde karışık bir görünüm sergiledi. Seçim döneminin yaklaşmış olması ve adaylar arasındaki gerilimin yükselmesi endeksin hareketli bir görüntü sergilemesine neden oluyor. Bugün ABD spot hisse senedi piyasaları Başkanlar günü sebebiyle tatil olacak.

Kaynak: Bültenler