Suriye ekonomisine 'Sezar Yasası' etkisi
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Suriye ekonomisine 'Sezar Yasası' etkisi

HAFTAYA yürürlüğe girmesi beklenen 'Sezar Yasası' ile ABD'nin Suriye'yeyaptırımları başlayacak.

Suriye ekonomisine 'Sezar Yasası' etkisi
11.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:11

HAFTAYA yürürlüğe girmesi beklenen 'Sezar Yasası' ile ABD'nin Suriye'ye

yaptırımları başlayacak. Yaptırımlar başlamadan ülkede ekonomik sıkıntılar baş gösterdi. Suriye lirası 40 günde dolar karşısında yüzde 200 değer kaybetti.

ABD Senatosu, 18 Aralık 2019'da Esad rejiminin faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngören yasayı kabul etti. ABD Başkanı Donald Trump da yasayı 21 Aralık'ta imzaladı. Yasanın 17 Haziran'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasa ile Suriye rejimine, Rusya ve İran adına hareket eden üstlenici şirketlere destek sağlayan ya da onlarla büyük miktarda para alışverişinde bulunan yabancı kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanacak.PROTESTOLAR BAŞLADIİç savaşının yaşandığı ülkede 9 yıldır yaşanan ekonomik kriz 'Sezar Yasası' ile daha da derinleşti. Yaptırımlar daha uygulanmaya başlamadan Suriye'de etkisi sert bir şekilde gözükmeye başladı. Suriye lirası dolar karşısında her gün daha da değer kaybediyor. Suriye lirası, 2011'den bu yana dolar karşısında yüzde 5 bin 900 değer kaybetti. Suriye Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükendiği de iddia edildi. Ülkedeki hayat pahalılığına karşı halk sokaklara indi. Esad rejiminin kontrolündeki Suveyda ve başkent Şam'ın Zakiye bölgesinde protestolar görülmeye başlandı. Suriye halkı Rusya ve İran'ın ülkeyi terk etmesini istedi. Pazarlar, dükkanlar açılmaz oldu. Rejime karşı tepkiler artmaya başladı.GÖÇ VE ŞİDDET ENDİŞESİ

Yasanın uygulamaya konması ile Suriye lirasının daha da değer kaybetmesi bekleniyor. İç savaş ile birlikte üretimin düştüğü ve birçok şeyin ithalata bağlandığı ülkede, temel gıdalara erişimde daha da zorlanılmasından endişe ediliyor. Ayrıca, artması beklenen ekonomik krizle göç ve şiddetin de artabileceği söyleniyor.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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