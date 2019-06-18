Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile Suriye orduları arasında çatışma görmek istemem
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim Salı günü yaptığı bir açıklama ile Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaptığı bir açıklamada Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi. Muallim'in açıklaması salı günü Çin ziyareti sırasında geldi.
Suriyeli bakan, Türkiye'ye yönelik bu önemli mesajını Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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