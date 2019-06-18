Suriye Dışişleri Bakanı Muallim: Türkiye ile Suriye orduları arasında çatışma görmek istemem

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim yaptığı bir açıklamada Türkiye ile Suriye ordularının çatıştığını görmek istemediğini söyledi. Muallim'in açıklaması salı günü Çin ziyareti sırasında geldi.

Suriyeli bakan, Türkiye'ye yönelik bu önemli mesajını Çin hükümeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile birlikte düzenlenen ortak brifing sırasında verdi. Euronews.com'da Görüntüle