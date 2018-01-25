Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Bbc'ye Konuştu: Türkiye'nin Harekatı İşgal, Hava Savunma...

BBC'ye konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mekdad, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı "işgal" olarak nitelendirdi. Mekdad, buna karşılık vereceklerini söyledi.

Faysal Mekdad, Suriye'nin başkenti Şam'da, BBC Diplomasi Muhabiri Lyse Doucet'nin sorularını yanıtldı.

Mekdad harekatla ilgili olarak "Türkiye'nin işgali, Suriye'nin egemenliğinin açıktan ihlalidir, Suriye'nin egemenliğine karşı bir saldırıdır" dedi.



'Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini düşünmüyorum'

Doucet'nin, "Rusya buna yeşil ışık yaktığı belirtiliyor" demesi üzerine Mekdad, "Bilmiyorum. Rusların ne düşündüğünü biliyoruz. Rusya'nın Suriye adına hareket edebileceğini ya da Suriye'de şimdiye kadar savunduğu prensiplere karşı hareket edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bu, Türkiye'nin Suriye egemenliğine karşı bir saldırganlığı ve Suriye'nin böylesi bir saldırıya karşı her tür cevabı vermeye hakkı var".

Doucet'nin "Buna askeri olarak karşılık verecek misiniz?" sorusuna Mekdad şu yanıtı verdi:

"Doğrudan ya da dolaylı olarak cevap veriyoruz. Şu anda yaşananlara bakabilirsiniz. Bizim kendi politikalarımız var, kendi konumumuz var. Bu saldırıyı kınadık ve buna göre hareket edeceğiz.

"Özellikle herhangi bir eylemden bahsetmeyeceğim ancak Suriye'nin kendini korumaya hakkı vardır. Tekrar tekrar söyledik, Türk rejiminin saldırılarına yanıt vermek için mümkün olan her aracı kullanacağız".

Mekdad, "Bu, uçakları düşürmeyi de kapsıyor mu?" sorusuna ise "Bunu çok açık olarak söyledik. Hava savunma sistemlerimiz hazır" cevabını verdi.

'ABD askerlerinin Suriye'de kalması yeni bir yıkıcı hata'

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı röportajında, ABD'nin Suriye politikasını da sert bir dille eleştirdi.

Mekdad, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın geçen hafta yaptığı, "ABD askerlerinin Suriye topraklarından kısa vadade çekilmeyeceği" açıklamasını "başka bir yıkıcı hata" olarak değerlendirdi:

"Bu çok ciddi bir mesele. ABD askerlerinin Suriye topraklarındaki uzun süreli varlığı, Suriye'nin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak, Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak değerlendirilecektir. Konsey, her zaman Suriye halkının ve ülkenin birliği ve toprak bütünlüğünden bahsetmiştir."

Mekdad ayrıca ABD'nin bu kararının, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasındaki vaatlerinden yüzde yüz farklı olduğunu da söyledi.

Bu arada Birleşmiş Milletler öncülüğündeki Suriye iç savaşıyla barış görüşmelerinin yeni turu bugün ve yarın Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

2017'nin Kasım ve Aralık 2017 tarihlerinde yapılan, Cenevre görüşmelerinin sekizincisi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura buna karşı yeni görüşmelerin Ocak ayında yapılacağını açıklamıştı.