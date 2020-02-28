Suriye devlet televizyonu: İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
Suriye devlet televizyonu İsrail'in Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı
Suriye devlet televizyonu, İsrail'in Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
Reuters haber ajansının aktardıklarına göre perşembe günü İsrail ordusuna ait helikopterler, El Kahtaniye, El Hürriye ve El Kuneytire kentlerine saldırı düzenledi. Golan Tepeleri üzerinden gelen helikopterlerinin, 3 Suriye askerini yaraladığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle