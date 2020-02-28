Suriye devlet televizyonu: İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi
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Suriye devlet televizyonu: İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

Suriye devlet televizyonu İsrail'in Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

28.02.2020 03:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 03:34
Suriye devlet televizyonu: İsrail Suriye'ye hava saldırısı düzenledi

devlet televizyonu, 'in Suriye'deki askeri üslere hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.


Reuters ajansının aktardıklarına göre perşembe günü İsrail ordusuna ait helikopterler, El Kahtaniye, El Hürriye ve El Kuneytire kentlerine saldırı düzenledi. Golan Tepeleri üzerinden gelen helikopterlerinin, 3 Suriye askerini yaraladığı ifade edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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