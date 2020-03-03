Suriye Devlet Başkanı Esad parlamento seçimlerinin tarihini açıkladı

03.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:56

Suriye'de 13 Nisan'da parlamento seçimlerinin yapılacağı duyuruldu. Bugün yayınlanan başkanlık kararnamesinde 250 olarak belirlenen parlamento üyesinin 127'sinin çalışma ve ziraat sektöründen, 123'ünün ise diğer sektörlerden geleceği açıklandı. Ülkede 15 seçim bölgesi belirlendiği kaydedildi.



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