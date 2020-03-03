Suriye Devlet Başkanı Esad parlamento seçimlerinin tarihini açıkladı
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Suriye Devlet Başkanı Esad parlamento seçimlerinin tarihini açıkladı

Başkanlık kararnamesinde 250 olarak belirlenen parlamento üyesinin 127'sinin çalışma ve ziraat sektöründen, 123'ünün ise diğer sektörlerden geleceği açıklandı.

03.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:56
Suriye Devlet Başkanı Esad parlamento seçimlerinin tarihini açıkladı

'de 13 Nisan'da seçimlerinin yapılacağı duyuruldu. Bugün yayınlanan başkanlık kararnamesinde 250 olarak belirlenen parlamento üyesinin 127'sinin çalışma ve ziraat sektöründen, 123'ünün ise diğer sektörlerden geleceği açıklandı. Ülkede 15 seçim bölgesi belirlendiği kaydedildi.


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Kaynak: Euronews.com

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