Suriye Devlet Ajansı: Şam Yanlısı Yeni Güçler Kürt Savaşçılara Yardım İçin Afrin'e Vardı

Suriye devlet haber ajansı SANA, Suriye hükümetine bağlı yeni milis güçlerinin Türk ordusuna ve Irak Şam İslam Devleti'ne karşı Kürt savaşçılara destek vermek için Afrin'e vardığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, devlet ajansındaki haberde "Türk rejiminin süregelen saldırılarıyla yüzleşen insanlara destek vermek için yeni milis grupları Afrin'e varıyor" dendi.

SANA'nın Türkçe haber sitesinde de "Halk Güçleri'nden yeni birliklerin Afrin'e ulaştıkları" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında "Oradaki HTŞ (Heyet Tahrir Şam) bunların bazı pikaplarıyla - bir 10 kadar- Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş. Fakat daha sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da o şekilde şimdilik kapanmış vaziyette" demişti.

Erdoğan "Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor, bunlara fırsat vermemiz mümkün değil, bunun bedelini çok ağır öderler" diye konuşmuştu.

Suriye devlet televizyonu, Pazartesi günü yaptığı yayında da milislerin "Türk saldırılarını savuşturmak için" bölgeye gideceğini duyurmuştu.

Milislerin ilerlemeye başladığının açıklanmasının ardından Anadolu Ajansı ve Suriye devlet ajansı SANA, Türkiye'nin milislerin geçeceği bölgeyi bombaladığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, "uyarı amaçlı topçu atışı üzerine milisler kente 10 kilometre kala çekildi" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, bugünkü basın toplantısında Salı günü Suriye hükümetine bağlı milislerin Afrin'e giriş yapmaya çalışması gibi durumlar olduğunu ifade etti.

Kalın, 40-50 araçlık bir konvoyun Halep'ten Afrin'in güneyine girmeye çalıştığını, ancak açılan topçu ateşiyle bu grupların püskürtüldüğünü ifade etti.

Kalın düzenlediği basın toplantısında, "Şam rejimiyle doğrudan temasımız söz konusu değil. Ancak Astana sürecinde Suriye sahasındaki konuları takip etmek için kurduğumuz bir mekanizma var. Verdiğimiz mesajlar zaman zaman dolaylı olarak İran ve Rusya üzerinden Suriye'ye iletilmekteydi. Dolayısıyla dolaylı bir trafiğin olduğunu biliyoruz. Doğrudan bir resmi temasımız söz konusu değil. Ancak olağanüstü şartların gereği olarak ilgili birimlerimiz, burada kast ettiğim istihbarat birimlerimiz, doğrudan ya da dolaylı belli temaslar kurabilir" dedi.