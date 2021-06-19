MSB: Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
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MSB: Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı

MSB: Suriye sınırında 1'i PKK'lı 4 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin/Kızıltepe'deki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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