MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
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MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü DEAŞ mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü DEAŞ mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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