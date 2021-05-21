MSB: Türkiye'ye kaçak girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü DEAŞ mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 1 terör örgütü DEAŞ mensubunun Hatay'da yakalandığını açıkladı.
- Ankara
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin hudutlarımızdan sızma girişimlerine karşı mücadelemiz sürüyor. Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ'lı 1 teröristi yakaladı" denildi.
- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı