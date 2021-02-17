Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 Rusya ve bir Libya uyruklunun yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5 Rusya ve bir Libya uyruklunun yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının terör örgütü DEAŞ mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

Açıklamada, DEAŞ mensubu Rus uyruklu kadının, kırmızı bültenle arandığının belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, Altınözü ilçesi sınırında hudut birliklerince yakalanan 3'ü çocuk 6 kişi, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu