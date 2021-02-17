Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan 5 Rusya ve bir Libya uyruklu adliyeye sevk edildi.
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan 5 Rusya ve bir Libya uyruklu adliyeye sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının terör örgütü DEAŞ mensubu olmaktan arandığı belirlendi."
Altınözü ilçesi sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken hudut birliklerince yakalanan 3'ü çocuk 6 kişi, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan