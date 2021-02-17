Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı
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Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

17.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:20
Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i Rusya, biri de Libya uyruklu 6 kişinin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Narlıca'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan 5'i Rusya, 1'i de Libya uyruklu olmak üzere 6 kişiyi yakaladı. Yakalananlar arasında yer alan Rus uyruklu bir kadının DEAŞ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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