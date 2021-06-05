MSB: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li 1 teröristin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/YPG'li 1 teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Suruç'ta görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 1 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda PKK/YPG'li terörist olduğu belirlenen şahıs jandarmaya teslim edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı