MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel