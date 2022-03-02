MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı - Haberler

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MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 terör örgütü DEAŞ üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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