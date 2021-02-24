Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı
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Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

24.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:12
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi.

Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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