Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2'si terör örgütü üyesi 9 kişi yakalandı
24.02.2021 19:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 19:12
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarının yakaladıkları kişilerden ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu belirtildi.
Yakalanan kişiler, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap