Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kazıldığı tespit edilen tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye kazıldığı tespit edilen tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatay Reyhanlı'da görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı
Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Sokak ortasında dayak yiyen kadın motosikletli grup tarafından kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Merih Demiral Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Suriye'den Türkiye'ye kazılan tünel, Mehmetçiğin dikkatinden kaçmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 20:20:23. #1.13#

title