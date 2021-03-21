Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı
21.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 21.03.2021 16:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Ali Toruntay