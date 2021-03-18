Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişi Mardin'de yakalandı
18.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:11
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu