Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişi Mardin'de yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK'lı 5 kişinin Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu