Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 5'i PKK'lı 9 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeyen çalışan 5'i PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa-Ceylanpınar ve Mardin-Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalmışan 9 kişinin yakalandığı belirtildi. Yapılan incelemede, yakalananlardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğunun tespit edildiği bildirildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı