Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 9 kişi yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 9 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı