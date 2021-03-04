Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 9 kişi yakalandı
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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 9 kişi yakalandı

04.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:57
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 9 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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