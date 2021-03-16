Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i PKK/YPG'li 2 kişi yakalandı
16.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:09
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişinin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den yurda girmeye çalışan 1'i terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişinin Mardin Kızıltepe'de yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı