Suriye'den, Türkiye'ye giriş yapan kişinin çorabından 3 kilo altın çıktı

KİLİS'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplarında 3 kilo 118 gram altın ele bulundu.

KİLİS'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısında Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kişinin giydiği çoraplarında 3 kilo 118 gram altın ele bulundu.

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısına aracıyla gelen bir kişiden şüphelenerek üst araması yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada ismi öğrenilemeyen kişinin ayak bileğine sarıp çorabonda gizlemeye çalıştığı 3 kilo118 gram altın ele geçirildi. Altına el koyan görevlilerin gözaltına aldığı şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU