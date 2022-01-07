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Suriye'den Türkiye'ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenip, operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/YPG şüphelisi H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TÜRKİYE'ye yasa dışı yollarla geldiği belirlenip, operasyonla yakalanan Suriye uyruklu PKK/ Ypg şüphelisi H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin saflarında yer aldığı iddia edilen Suriye uyruklu H.Y.'nin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit etti. Ekipler, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde olduğu belirlenen H.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakalandı. Kilis'e getirilen H.Y. jandarmanın sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.


- Kilis
Suriye'den Türkiye'ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı

Suriye'den Türkiye'ye gelen PKK şüphelisi tutuklandı

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Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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