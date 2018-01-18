Suriye'den Türkiye'ye Afrin Uyarısı

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin kasabasına yönelik başlatmayı planladığı operasyonda kendilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı Suriye Hava Kuvvetlerinin savunmaya hazır olduğu uyarısı yaptı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, Türkiye'yi Halep kırsalı Afrin Bölgesinde herhangi bir saldırıda bulunması konusunda uyarırken, bunun Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal ve saldırı niteliği taşıyacağını ifade etti.

"Türk liderleri Afrin bölgesinde herhangi bir askeri operasyon yapmalarının Türk ordusunun 'uluslararası kanun ve kararlara tamamen açık bir ihlal' yapacağı anlamına geldiği konusunda uyardık" diyen Mikdat, Suriye hava kuvvetlerinin tam gücünü geri kazandığını ve Suriye hava sahasında herhangi bir hedefi yok etmeye hazır olduğunu belirtti.

"Suriye hava savunması tam gücünü geri kazandı ve Suriyeli Arap Cumhuriyeti hava sahasındaki Türk hedeflerini yok etmeye hazır" diyen Bakan yardımcısı Mikdat, Türklerin söz konusu kanun ve kararları bildiklerine işaret etti.

Bakan Yardımcısı Mikdat, Afrin dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyi ve kuzey doğusunun öteden bu yana her daim Suriye toprakları olduğunu ve öyle kalacağını vurgularken, bunun Türkiye de dahil ilgili tüm taraflarca iyi bir şekilde incelenmesi ve anlaşılması gereğini belirtti. - İstanbul