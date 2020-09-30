Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli yakalandı
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Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli yakalandı

30.09.2020 22:27 | Son Güncelleme: 30.09.2020 22:30
Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli yakalandı

Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

Suriye'den Türkiye'ye 79 kaçak cep telefonu getiren şüpheli, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yakalandı.

Akçakale Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan araç ve şahısların kontrollerini ve aramalarını yapıyor.

Bu kapsamda plakası ve sürücünün ismi açıklanmayan bir otomobil, şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler yaptıkları aramada otomobilin çeşitli bölgelerine gizlenmiş 79 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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