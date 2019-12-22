Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)
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Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)

BOMBARDIMANDAN MUCİZE KURTULUŞSuriye'nin İdlib kentinin Marratinnuman bölgesinde, önceki gün yoğun bombardıman sırasında, başı ile vücudunun yarısı beton blok altında kalan çocuk, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı.

22.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:08
Suriye'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 25 bin oldu (2)

BOMBARDIMANDAN MUCİZE KURTULUŞ

'nin kentinin Marratinnuman bölgesinde, önceki gün yoğun bombardıman sırasında, başı ile vücudunun yarısı beton blok altında kalan çocuk, sivil savunma ekiplerince kurtarıldı. Yerel kaynaklar tarafından görüntülenen, beton blok altından çıkarılan çocuk, hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.  


Kaynak: DHA
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