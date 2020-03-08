Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası
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Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

Esad yönetiminden, Türkiye’nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

08.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:16
Suriye'den, Türkiye'nin desteklediği grupların 24 saatte 19 kez ateşkesi ihlal ettiği iddiası

Suriye Haber Ajansı (SANA), İdlib'in güneyinde Türkiye'nin desteklediği grupların, "düşmanlıkların sona erdirilmesi" yolunda Moskova'da varılan uzlaşmanın ardından son 24 saat içinde 19 yeni ihlalde bulunduğunu iddia etti.


SANA, bu bilgilerin Rusya Koordinasyon Merkezi Başkanı Oleg Zhuravlev'in Sputnik'e verdiği demece dayanarak aktarıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

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Kaynak: Euronews.com

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