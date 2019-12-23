Suriye'den Türk sınırına göç sürerken, Ankara ve Moskova arasında yoğun diplomasi trafiği
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Suriye'den Türk sınırına göç sürerken, Ankara ve Moskova arasında yoğun diplomasi trafiği

Suriye’de Beşşar Esad rejimi ve müttefiki Rusya'nın İdlip’e yönelik saldırılarının ardından Türk sınırına doğru kitlesel göç sürerken, Ankara ve Moskova arasında bugün yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.

23.12.2019 21:51 | Son Güncelleme: 23.12.2019 21:51
Suriye'den Türk sınırına göç sürerken, Ankara ve Moskova arasında yoğun diplomasi trafiği

'de Beşar Esad yönetimi ve müttefiki Rusya'nın İdlib'e yönelik saldırılarının ardından Türk sınırına doğru kitlesel göç sürerken, ve Moskova arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İdlib'e yönelik saldırılar ve Libya konusundaki görüş ayrılığıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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