Suriye'den Türkiye Tarafına Taciz Ateşi Açan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi.
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi. Sınır hattında alınan önlemler artırıldı.
TERÖRİST, TÜRKİYE TARAFINA ATEŞ AÇTI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'lı bir terörist, Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rasulayn bölgesinden Türkiye tarafına uzun namlulu silahla taciz atışında bulundu.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca angajman kuralları gereği anında karşılık verilmesi sonucu terörist etkisiz hale getirildi.
Sınır hattında alınan önlemler artırıldı.