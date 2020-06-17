Suriye'den sızan YPG'li terörist İstanbul'da tutuklandı
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Suriye'den sızan YPG'li terörist İstanbul'da tutuklandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye koluna düzenlenen operasyonda yakalanan M.N. adlı YPG'li terörist tutuklandı.

Suriye'den sızan YPG'li terörist İstanbul'da tutuklandı
17.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:46

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye koluna düzenlenen operasyonda yakalanan M.N. adlı YPG'li terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye'nin Tel Abyad kentinden yasadışı yollarla Türkiye'ye geçerek eylem yapmaya hazırlandıkları iddiasıyla aranan 9 terörist için 10 Haziran'da İstanbul'da operasyon düzenlenmiş, YPG'lilerden 4'ü saklandıkları adreslerde yakalanmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 4 teröristten 3'ü 'adli kontrol' şartı ile salıverildi. Aynı operasyonda yakalanan ve eylem için arayışta olduğu öğrenilen M.N. adlı YPG'li teröristin, çıkarıldığı hakimlikçe "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandığı bildirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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