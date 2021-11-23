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Suriye'den paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı teröristin yargılanması sürüyor

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel
Suriye'den paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı teröristin yargılanması sürüyor

Amanos Dağları'nda yakalanan ve hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

Amanos Dağları'nda yakalanan ve hakkında 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan, eski BDP Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili firari Demir Çelik'in oğlu Pkk'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'in yargılanmasına devam edildi.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden paramotorla havalanarak Amanoslar kırsalına geldiği belirlenen ve iki uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalanan, Terör Arananlar Listesi "gri" kategorideki "Savaş" kod adlı Çelik, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan tutuklu sanık Çelik, savunmasında, önceki beyanlarını kabul ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Çelik'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

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