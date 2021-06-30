Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü
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Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Yerel

Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü Ordu'da yaşayan ve savaş nedeniyle memleketinden ayrılan Suriye uyruklu Halit Arapoğlu, Türk usta sanatçıların eserlerini seslendirerek ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor Ordu'da yaşayan ve savaş nedeniyle memleketinden ayrılan Suriye uyruklu 4 çocuk babası...

Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü

Ordu'da yaşayan ve savaş nedeniyle memleketinden ayrılan Suriye uyruklu Halit Arapoğlu, Türk usta sanatçıların eserlerini seslendirerek ekmek parasını çıkarmaya çalışıyor

ORDU - Ordu'da yaşayan ve savaş nedeniyle memleketinden ayrılan Suriye uyruklu 4 çocuk babası Halit Arapoğlu, usta sanatçılar Musa Eroğlu ve Neşet Ertaş gibi isimlerin eserlerini bağlama ile seslendirerek, ekmek parasını kazanmaya çalışıyor.

Suriye'deki karışıklıklar nedeniyle 2014 yılında ailesi ile birlikte memleketinden ayrılan 4 çocuk babası Halit Arapoğlu, ilk olarak Gaziantep'e yerleşti. Sonrasına çalışacak iş bulamayan Arapoğlu, ailesi ile birlikte ilk olarak İstanbul'a, sonrasında ise Ordu'ya yerleşti. Savaşta atılan bomba nedeniyle bacağı sakat kalan ve Ordu'da eline ulaşan bağlamayla sokaklara çıkan Arapoğlu, Suriye'de de yaptığı mesleği caddelere taşıdı. Usta sanatçılar Neşet Ertaş, Musa Eroğlu gibi isimlerin türkülerini çalan Arapoğlu, dilenmek yerine ekmek parasını kazanmayı tercih ettiğini belirtiyor.

"Ekmek paramız için bağlama çalıyorum"

Suriye'yi, karışıklıklar nedeniyle terk etmek zorunda kaldıklarını belirten Arapoğlu, "İçerisi iyice karışık olmuştu. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlayamadık. Sonrasında Türkiye'ye geldik. Bizim hainliğimiz ne orada var, ne de burada var. 2014 yılında Türkiye'ye geldim, öncelikle Gaziantep'e geldim, çalışacak iş bulamadım ve İstanbul'a geçtim. Sonrasında elime bir bağlama geçti, o günden bu yana çalıyorum. Şükür olsun kimseye el açmayı sevmem, Allah'a şükür bu şekilde yaşayıp gidiyoruz. İyi insanlar çok, ekmek paramız için bağlama çalıyorum, bu işten fazla çalışamam" dedi.

"Suriye'yi özlüyorum"

"Topağını sevmeyen başka toprağı da sevmez" diyen Arapoğlu, "Suriye'yi özlüyorum, ülkesine hainlik yapan, burada da hainlik yapar. Allah kimseyi toprağından ve ülkesinden ayırmasın. Burada, usta sanatçılar Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi isimlerden çalıyorum. Ben bu ite fazla usta değilim ama yine de çalıyoruz" şeklinde konuştu.

Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü
Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü
Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü
Suriye'den Ordu'ya uzanan türkü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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